朴槿惠最多關2年多？ 韓媒：享有前總統被關「特權」

南韓前總統朴槿惠被彈劾下台，官司纏身，共涉及3大案件、被控達21項罪名，一審判決的量刑共達32年。南韓法界人士分析，若依照前總統被關時的「特權」，朴槿惠最多關2年多即可出獄。（美聯社）

2018-07-24 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠去年被彈劾下台，今年依涉嫌收賄、閨密干政等案被判處32年有期徒刑，對此有韓國法律界人士認為，依照前任總統被關的經驗，朴槿惠坐牢約2年多即可出獄。

據韓媒《Ｎewspim》報導，現年66歲的朴槿惠若依照判決，將在2050年98歲高齡出獄，但法律界人士分析，南韓歷任總統在服刑時享有「特權」。1995年11月前總統全斗煥和盧泰愚相繼因為侵吞秘密政治資金而被逮捕，並分別被處無期徒刑及17年有期徒刑，兩人卻在1997年12月特赦出獄，坐牢時間約2年。

「可能會坐的比前任總統久一些」法律界人士認為，朴槿惠不會在監獄過下半生，但在文在寅時期獲得假釋、特赦的機會渺茫，她只能期待下屆政權交替時的特赦。

去年12月29日文在寅實施上任以來的首次特別赦免，共有6444人獲赦，包括「龍山慘案」（Yongsan disaster）的25名涉案人員，但涉嫌貪腐的政治家、公職人員與重刑犯不包含在內。