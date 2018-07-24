也產問題疫苗40萬劑 中國央企子公司僅遭行政處分

2018-07-24 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國爆發假疫苗之亂，大眾關注焦點都落在長春長生生物科技公司，但其實還有一家「武漢生物」先前也被揭發生產的疫苗不合格，問題疫苗數量更多，但因是中國央企旗下子公司之一，目前僅遭行政處分，尚未有具體處分相關報導。

《財聯社》報導，中國疫苗市場除了長生生物所屬的「長生系」掌控半壁江山，還有另一個巨無霸與之分食中國疫苗產業，即中國央企「中國生物技術股份有限公司」，「武漢生物製品研究所有限責任公司」則是中國生物旗下的重點子公司。

去年底，武漢生物和長生生物都被監管單位指其生產的「百白破」疫苗不符合規定。其中，武漢生物不合格疫苗數量遠多於長生生物，前者不合格批次疫苗共計40萬520劑，分別銷往重慶和河北；後者問題疫苗則有25萬2500劑，全部銷往山東。

吉林省食品藥品監督管理局本月18日對長生生物開罰344萬人民幣，原因是「百白破」疫苗的效價指標不合格。武漢生物至今似乎逃過一劫，湖北省食品藥品監督管理局並沒有對此發聲，武漢生物僅是停止使用出問題批號的疫苗。

報導指出，「中國生物」是中國疫苗企業最大的生產商，旗下有6大研究所和「天壇系」，其中「天壇生物」作為集團唯一上市平台，控股長春祈健、成都蓉生，子公司的水痘疫苗和血液產品具有較高利潤；武漢生物是該集團另一重點子公司。

武漢生物也是中國吸附無細胞百白破聯合疫苗最大製造公司，市佔率高達80%，公司擁有年產7500萬劑量吸附無細胞百白破聯合疫苗生產基地，而去年底出問題的就是這款吸附無細胞百白破聯合疫苗。