真的可以飛！鋼鐵人噴射套裝開賣一件要價1367萬

2018-07-24 19:47

〔即時新聞/綜合報導〕漫威旗下鋼鐵人(Iron Man),可說是近幾年最受歡迎的科幻電影,其中主角只要身著鋼鐵衣,就能夠飛上天空以人的型態自由飛行。英國一名發明家布朗寧(Richard Browning)成功發明飛行套裝,現在只要備妥34萬英鎊(約1367萬),就可以在英國首都倫敦的塞爾福里奇百貨公司(Selfridges)買到一套噴射裝。

綜合媒體報導,這套噴射裝在兩臂與背部分別安裝五具迷你噴射引擎;這五具噴射引擎使用航空燃料或柴油,最快可達時速51公里,最高可飛到3658公尺,並創下每小時100 英里(相當於160公里)的世界紀錄。

塞爾福里奇百貨公司可以看到實際噴射裝,也能使用VR版本試飛。研發團隊表示,將會替買家提供3天的訓練課程。布朗寧解釋,噴射裝沒有看起來那麼熱,熱度就和夏天穿羽絨衣一樣;駕駛過程也和開超跑或騎越野機車類似。

噴射裝備成本高達10萬英鎊(約400萬台幣),再加上龐大的研發開銷及人工費用。1367萬的價格可以想像是買一輛不錯的超級跑車。

布朗寧的父親是一名飛行工程師,布朗寧受到父親啟發也因此辭掉工作花了3年時間研發噴射裝。

Inventor Richard Browning flies in his jet suit as it goes on sale in London, proving anyone can be a real-life Iron Man - for £340,000. Catch up on this week’s tech news https://t.co/q2KI6Ii4IV via @ReutersTV pic.twitter.com/mGmtcyfcjQ