真的可以飛！鋼鐵人噴射套裝開賣一件要價1367萬

飛行套裝最快可達時速51公里，最高可飛到3658公尺，並創下每小時100英里（相當於160公里）的世界紀錄。（路透社）

2018-07-24 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕漫威旗下鋼鐵人（Iron Man），可說是近幾年最受歡迎的科幻電影，其中主角只要身著鋼鐵衣，就能夠飛上天空以人的型態自由飛行。英國一名發明家布朗寧（Richard Browning）成功發明飛行套裝，現在只要備妥34萬英鎊（約1367萬），就可以在英國首都倫敦的塞爾福里奇百貨公司（Selfridges）買到一套噴射裝。

綜合媒體報導，這套噴射裝在兩臂與背部分別安裝五具迷你噴射引擎；這五具噴射引擎使用航空燃料或柴油，最快可達時速51公里，最高可飛到3658公尺，並創下每小時100 英里（相當於160公里）的世界紀錄。

塞爾福里奇百貨公司可以看到實際噴射裝，也能使用VR版本試飛。研發團隊表示，將會替買家提供3天的訓練課程。布朗寧解釋，噴射裝沒有看起來那麼熱，熱度就和夏天穿羽絨衣一樣；駕駛過程也和開超跑或騎越野機車類似。

噴射裝備成本高達10萬英鎊（約400萬台幣），再加上龐大的研發開銷及人工費用。1367萬的價格可以想像是買一輛不錯的超級跑車。

布朗寧的父親是一名飛行工程師，布朗寧受到父親啟發也因此辭掉工作花了3年時間研發噴射裝。