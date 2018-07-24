獸父出拳鏗鏘有力 2歲女童裸身嚎哭：爸爸別打我啦

近期內網路上瘋傳1段影片引發社會大眾關注，1名年幼的女孩僅穿著內褲躺在床上，遭受父親不斷猛烈出拳垂直打在她身上，女孩吃痛立刻放聲大哭，並不斷哀求「爸爸別打我啦」。（圖擷取自影片）

2018-07-24 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路上瘋傳1段影片引發社會大眾關注，1名年幼的女孩僅穿著內褲躺在床上，遭受父親不斷猛烈出拳垂直打在她身上，女孩吃痛立刻放聲大哭，並不斷哀求「爸爸別打我啦」。

經查，此事發生在中國廣西壯族自治區，綜合外媒報導，1名黃姓男子21日帶著女兒前往靖西市找前妻，晚間與女兒入住酒店，酒過三巡後開始對女兒施暴，並自行拍攝影片傳給前妻，引發女孩母親恐慌，將影片傳給他人求助因此讓事件曝光，黃男22日被公安逮捕。

警方指出，26歲的黃姓男子為廣東省揭陽市人，其前妻為廣西靖西市本地人，黃男因對女兒施暴目前正被行政拘留，中國家暴案件屬告訴乃論罪，因此女孩母親被告知可對黃男提起刑事訴訟，但女孩母親尚未做出決定。

許多中國網友看見可怕景象後，都感到義憤填膺，紛紛留言指出「為人父母不用通過考試，這是最可怕的事情」、「這種人怎麼配得上父母這個稱號」、「這個男的，令人髮指」、「他叫你爸爸，你怎麼可以這麼對他」、「1個沒有反抗能力的孩子，你算什麼能耐」。

觀看影片請點擊下方

影片傳送門

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆