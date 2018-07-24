逾460非法移民父母已離境 子女還在美國

2018-07-24 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕根據美國聯邦政府和美國公民自由聯盟（ACLU）週一（23日）共同向法院遞交的文件，在非法進入美國的移民中，超過460位家長已經離境，但他們的子女還被留在美國。

《路透》報導，針對463名移民家長已出境美國，美國政府律師表示已「著手審查」，但這些家長已離開美國的事實，恐導致當局無法依聯邦法官下令的，如期在26日前讓失散家庭團圓。

該文件沒有說明為何這463名家長已離開美國，但先前有政府官員承認，有些家長在仍未與孩子團聚的情況下，就被遣返回國。該文件指出，截至週一，已有879位非法移民家長與子女團聚。

美國川普政府4月宣布遏制非法移民的「零容忍」政策後，導致約2500名兒童與父母分離，在國際社會接連抗議、批評後，當局於6月結束這項政策。

上個月，加州聖地牙哥聯邦地區法官薩布勞（Dana Sabraw）下令，美國政府必續讓孩子與父母團聚。當局週一表示，還有917名移民家長仍未與子女團聚。這個數字包括已經不在美國的移民家長，以及因有刑事前科及其他因素而資格不符的人。

週一的報告文件雖然顯示移民家庭團聚的進展，但ACLU也明確表示，他們對相關過程感到失望，該組織說，他們沒有這些簽署文件選擇在沒有孩子情況下而被驅逐出境的家長名單，要求薩布勞下令政府週二前將這些家長的訊息轉交給他們。

ACLU在向遞交給法院的文件中說，「這些父母迫切需要與律師協商，這樣他們就不會誤將孩子留在美國」。