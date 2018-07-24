克利夫蘭拍駕照出奇招 拿詹皇轉戰湖人照讓民眾笑不出來

克利夫蘭的車輛管理局為避免民眾笑場，拿出詹姆斯穿湖人隊的照片，引起話題。（圖擷取自羅尼臉書）

2018-07-24 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今夏賽季結束後將為家鄉球隊湖人效力，讓克利夫蘭騎士隊的球迷相當不捨。而克利夫蘭的車輛管理局幽默地在拍駕照的機台上，貼上一張詹皇的照片，引起熱議。

台灣拍攝證件照時，通常會不露齒微笑，但在美國則要維持嚴肅、正經的臉孔。網友羅尼（Roni）19日表示，他發現家鄉俄亥俄州的車輛管理局祭出奇招，對付會在拍攝時笑場的民眾。

一張穿湖人隊球衣的詹皇照片被貼在拍證件的機台，許多網友看完紛紛直呼「不敢置信」，也有網友認為「被拍時真不知道該笑還是哭？」，甚至開玩笑說「應該沒克利夫蘭人會笑出來」。至於拍照的成效如何無人得知，但車輛管理局的做法成功引起話題。

詹姆斯7月初與湖人簽下4年1.54億美元（約新台幣47億）合約，告別生涯待了11年的騎士隊，他曾發文感謝騎士隊，並宣稱克利夫蘭永遠都會是他的家。而他在騎士隊11年的期間，平均每場能為球隊貢獻27.2分，抓下6.1籃板並送出7.4助攻，同時他也是騎士隊隊史多項紀錄的保持者，包含出賽場次、出賽分鐘、籃板、抄截、助攻、罰球、進球等數據。