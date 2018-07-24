揮拳、揮刀都要人命 美加州奧克蘭捷運1週內已3死1傷

哀悼民眾在案發車站悼念被刺殺身亡的尼雅。（美聯社）

2018-07-24 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州奧克蘭灣區捷運站22日晚間發生一起命案。18歲的尼雅（Nia Wilson）和26歲的姊姊拉蒂法（Lahtifa Wilson）於BART捷運麥克阿瑟（MacArthur）站下車時，無故遭27歲的科威爾（John Lee Cowell）拿刀攻擊，尼雅當場被刺死，拉蒂法送醫急救後已無生命危險。這是一週來奧克蘭捷運系統第3起命案。

綜合外媒報導，灣區捷運警察局局長卡洛斯（Carlos Rojas）指出，科威爾與尼雅及拉蒂法搭乘同一班車，在麥克阿瑟站下車後尾隨2名被害者，突然用刀快速刺向尼雅2次，隨後也以同樣手法攻擊拉蒂法，從監視器拍下的畫面，科威爾攻擊2人後，隨即換了衣服才逃跑。

卡洛斯形容這次的攻擊為「監獄式攻擊」，並指這起攻擊案件可能是他近30年經歷中見過的最兇殘的攻擊之一。

嫌犯科威爾已經被捕，警方表示，被害人與科威爾並無任何爭執或衝突，也互不認識，無明顯犯案動機。不過，這並非科威爾第一次犯案，警方表示，他為「危險且有暴力前科的人」；《舊金山紀事報》則指出，科威爾2016年曾因重罪二級搶劫罪被判刑2年，今年5月才獲得假釋，結果再度犯案。

案發後在網路上引發一陣憤怒與恐慌，許多人也前往車站為尼雅哀悼，因為白人男子科威爾所攻擊的對象為黑人女性，許多人認為這次攻擊和「種族」脫不了關係。不過警方對此則持保留態度，並指科威爾過去並無明顯的種族歧視傾向，強調實際原因有待釐清。

這也是奧克蘭捷運系統在過去一週以來發生的第3起命案。18日時，51歲的畢斯比（Gerald Bisbee）在普萊森特希爾（Pleasant Hill）站與20歲的貝依（Abdul Bey）發生肢體衝突，當日並未就醫，但隔日疑似因傷口染在家中死亡；21日時則是1名47歲的男子史蒂芬（Don Stevens）於灣區展覽館（Bay Fair）站遭到不明人士襲擊，對方當時以拳頭重擊史蒂芬，導致他頭部著地，並於送醫後宣告不治，目前襲擊者仍未落網。