假疫苗成箭靶 中國長生辦黨慶活動遭網民嘲諷

2018-07-24 17:53

〔中央社〕涉嫌疫苗造假的中國長生生物科技，如今被中國網民接連起底爆料。其中，長生6月底特地配合中共七一黨慶舉行集會，董事長高俊芳還期勉員工「提高道德素質」，更被廣為流傳及嘲諷。

長生官方微信帳號「長生生物疫苗」6月30日提到，為紀念中共成立97週年及中共19大後第一個黨慶，「展示黨組織和黨員風采」，長生29日召集已加入中共的員工，舉辦「做合格黨員」學習活動，並圖文並茂地描述活動內容。

根據內容，長生董事長兼公司中共黨委書記高俊芳在致詞時提出4項要求：一是「堅定信念，不斷加強政治學習」；二是「提高道德素質，全心全意為人民服務」；三是「立足本質，提高業務水平」；四是「做好每件小事，平凡中見偉大」。

文中列舉3名分別來自長生疫苗四室、疫苗五室、研究所的中共黨員代表發言。其中，疫苗四室的石姓代表說，要「愛崗敬業，踏踏實實做事」，「在平凡崗位創造不平凡的業績，努力做一個合格的中共黨員」。

疫苗五室的趙姓代表則說，要「時刻以共產黨員的標準要求自己，做到有責任，有擔當。在工作中，幹中學，學中幹」。

長生在文中表示，召開這項學習會是要讓公司黨員「不僅要在組織上入黨，而且要在思想、行動上真正入黨」，「時刻銘記黨的宗旨，在自己的工作崗位上發揮一個黨員的帶頭作用，做一名真正的、優秀的、合格的共產黨員」。會後，高俊芳並與黨員代表合影。

疫苗造假案爆發後，長生這項黨員學習活動就被中國網民廣為流傳並發表意見。有網民說，經過這場學習，長生果然「創造了不平凡的業績（指疫苗造假）」；也有人表示，長生劣跡斑斑，果然是「幹中學，學中幹」啊。

還有網民譏諷說，見微知著，從長生的黨員「道德素質」，既能看到整個公司的「道德素質」，也能看到整個黨的「道德素質」。