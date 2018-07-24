天氣熱到受不了？研究：氣溫升高與自殺率增加有關

美國一項研究發現，氣溫升高與自殺人數增加也有關聯。（路透）

2018-07-24 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕現在北半球正值夏季，不少國家都出現高溫的炎熱天氣。美國一項研究更發現，氣溫升高與自殺人數增加也有關聯。

綜合報導指出，美國史丹佛大學（Stanford University）與加利福尼亞大學柏克萊分校（UC Berkeley）最近共同進行了一項研究，他們將美國、墨西哥過去數十年的天氣溫度與自殺率進行比對，結果發現溫度上升會影響到自殺率的提升。

研究發現，當每月平均溫度上升1度C，美國每月自殺率就會升高0.68%，墨西哥自殺率則會上升2.1%。研究團隊也分析了推特上使用者們的推文，結果發現溫度提升時，人們更容易有憂鬱、負面情緒，他們也更容易發出包含寂寞、身陷危機、自殺等負面言語的推文。

研究團隊表示，雖然自殺是一種複雜、牽扯到多重因素的行為，而氣溫並非唯一導致自殺的原因，也不是主要原因。但氣溫仍會影響到個人感知、以及獨自一人時的行為。他們也預測，如果全球暖化現象沒改善，到了2050年，美、墨兩國可能多出2.1萬起自殺案。

加利福尼亞大學柏克萊分校助理教授博克（Marshall Burke）表示，人們常將氣候變遷想成一種抽象的概念，不過其實有上千人受其影響而自殺，這並不單單只是數字，這代表這許多家庭的損失。

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