超美！護理系正妹不怕走光 火車站救人讓網友一直看

2018-07-24 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省錦州醫科大學護理系1名正妹女學生丁慧，19日前往錦洲南火車站搭車，不料看見1名81歲老人家暈厥在地，不顧胸口走光風險，連忙上前救人，全程被民眾拍下貼網，讓網友直呼好美並不斷重複播放影片觀看。

綜合外媒報導，19日當天下午4點，81歲的男性長者與兒子下車後突然倒地不起，車站緊急廣播徵求有醫務經驗的民眾到場協助，錦州醫科大學護理系正妹女學生丁慧立刻前往，替老人家實施CPR維持心律，並在現場給予照護輔助直到救護車趕到，且當眾謝絕老人家屬給予的2000人民幣，約為台幣9012元。

影片在網路上曝光後引發網友熱議，瀋陽鐵路局錦州南火車站對此事，發出致謝表揚信到丁慧就讀學校，校方才知悉學生的感人舉動，而後有媒體前往採訪，丁慧低調表示，當時聽見廣播，心裡毫無懸念，「我是學護理的，遇到這樣的事情就應該去幫忙」。

受到救助的81歲長者兒子崔岱岱指出，父親到20日下午完全恢復意識後，第1個要求就是希望要找到救人的女學生並給予金錢作為謝禮，但當時已被婉拒，對於丁女的行徑感到無限謝意，崔男表示等到老父出院，「我一定親自登門道謝」；許多網友對此表示，「最美女大生無誤」、「我一直在看她CPR那段」、「救人也能這麼迷人」。

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