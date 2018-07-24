熱浪一週65死破紀錄 日本考慮延長暑假

日本列島自本月中旬以來「高燒不退」，面臨空前熱浪侵襲。（法新社）

2018-07-24 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本列島自本月中旬以來「高燒不退」，面臨空前嚴重熱浪侵襲，日本消防廳今（24）日指出，截至22日的一週內，全國有65人因中暑身亡，日本當局甚至考慮延長暑假，以保護學生生命安全。

《朝日新聞》報導，日本消防廳今日公布的數據顯示，在16日至22日一週內，因中暑送醫急救的人當中，已確認共有65人死亡，比前一週12人大幅增加，也是自2008年開始統計以來，單週最高死亡人數。其中，愛知縣和三重縣死者最多、各有7人，埼玉縣6人，大阪府與廣島縣各5人。

該週因中暑送醫的人數也達到2萬2647人，比前一週增加約1萬2700人，也創下歷史新高。其中，65歲以上高齡者有1萬525人，佔46%，18歲以下為3953人，佔17%。另外，送醫者多半在住家內中暑，有42%為9462人，馬路上有13%、公司內12%。

此外，據《產經新聞》報導，日本官房長官菅義偉今午前舉行記者會時指出，政府將撥款，在明年夏天前給所有學校裝冷氣。他指出，保護學童生命安全的酷暑對策是當務之急。

菅義偉也提到當局考慮延長暑假，「隨者異常天氣持續，應該考慮將其作為酷暑對策，文部科學省將討論在確保上課總時數前提下，哪些作法可行。」