希臘森林大火釀50死逾百傷 災民只能跳海逃生

希臘森林大火已造成50死，為近十年來最嚴重。（路透）

2018-07-24 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕希臘雅典發生近十年來最嚴重的森林大火，截至目前已有49人死亡、超過百人人受傷，官員表示，有些民眾甚至被大火逼得無路可退，只能往海裡逃生。

綜合外媒報導，大火至今造成50死逾百傷，居住在近海村莊的民眾眼睜睜看著大火迎面襲來，逼不得已只能往海裡逃生。這也是繼2007年希臘南部伯羅奔尼撒（Peloponnese）大火造成60人喪生後最嚴重的災情。

政府發言人表示，「阿提卡地區面臨非常艱困的一晚，強風使得火勢達到了難以控制的地步，對消防員是極大挑戰。」阿提卡有350萬人口，是涵蓋希臘、比雷埃夫斯及數個郊區城鎮的地理分區。

希拉總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）也為此縮短波士尼亞的官方行程，他呼籲，「所有人必須保護好最珍貴的資產，那就是自己的生命，有形的財產能夠再得，但人的性命是一去不復返。」

北半球在今年溫度全面飆升，許多歐洲國家都面臨熱浪侵襲，位於斯堪地那維亞半島的瑞典、挪威與鄰近的芬蘭，在北極圈內的測站測得超過32度高溫，創下紀錄；日本的埼玉縣、東京都及岐阜縣也出現40度以上高溫，其中東京為歷史上首次測得40度高溫，16日至22日這7天內，全國因中暑緊急送醫者超過2.1萬人，其中65人死亡。