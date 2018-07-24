施打黑心公司毒疫苗 強國家長抗議後被公安帶走失蹤

2018-07-24 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國國內掀起毒疫苗風暴，有許多中國家長先前帶著孩子們接種中國製造的水痘、流感與3合1疫苗，竟分別出現咳嗽、全身癱瘓、發燒死亡的可怕現象，向當局抗議後竟遭公安帶走失蹤。

綜合外媒報導，湖北省恩施市1名孩童的監護人指出，2017年12月帶著1歲的小孩接種由長生生物公司製造的水痘疫苗，不料孩子竟在72小時發高燒死亡，當地衛生機構聯絡該公司後，僅得到疫苗沒有問題的回覆，事發至今已逾半年仍未有確切事因，孩子也還停棺在殯儀館內。

廣東省梅州1名2歲的幼童，在2018年3月30日由父母帶往施打長生生物公司的流感疫苗，在72小時候竟出現右眼球肌肉鬆弛、全身無力的狀況，但官方醫療機構卻稱此與疫苗無關，家長控訴小孩的病已使腦部受損，當局始終不肯正視疫苗危害。

河南省1名女童於2016年經醫療機構施打武漢生物公司製造的白喉、破傷風、百日咳混合疫苗，發生手腳癱瘓、吞嚥困難的情況，經診斷為病毒感染引發的急性脊髓炎，到現在手還沒有辦法拿起物品，令家長十分傷心。

中國長生生物公司目前遭查獲有25萬劑毒疫苗流入市面，武漢生物公司更多達40萬劑毒疫苗散佈在中國市場，許多家長對此感到憤怒，重慶市毒疫苗自救會2名發起人昨被公安帶走，其中1人當天釋放，另1人目前下落不明。