厲害了中國！進口外國真疫苗 被官方當假貨

中國爆發假疫苗事件，狂犬病疫苗造假、「百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗」劣質，引發當地民眾人心惶惶。（歐新社資料照）

2018-07-24 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國爆發假疫苗事件，狂犬病疫苗造假、「百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗」劣質，引發當地民眾人心惶惶。上海先前一宗還未被審批的進口疫苗，竟被官方指控銷售假藥罪，相關人員被刑入獄。

綜合媒體報導，上海律師斯偉江、徐昕23日發表聲明指出，受到近日來假疫苗事件的啟發，決定為上海這宗疫苗案的被告，在二審中進行辯護。上海疫苗案之所以發生，是很多高品質的進口疫苗「一針難求」、甚至完全斷貨，以致不少父母要求醫療機構或私人醫院從外國進口疫苗，給他們的子女接種。案發後，有幾十名母親聯名上書上海市政府為被告人求情，但最後法院還是作出重判。

涉事的上海美華丁香門診部，因為使用未經審批的進口疫苗，被判銷售假藥罪，儘管疫苗藥品抽檢記錄、檢驗結果單和輝瑞製藥等公司出具的回函等書證都證明，涉案疫苗不是假冒偽劣疫苗，但第一被告郭橋仍被以銷售假藥罪判刑7年，其他3名涉案人員也被判處4到6年不等。

聲明提到，真藥之所以會變成法律上的假藥，是因為中國的刑法和藥品管理法出了問題，儘管民眾再急需使用，只要沒有政府批准，誰都不能私下進口銷售，否則就構成犯罪。所以，更多的人，因為不知道銷售沒有批文的優質進口藥也是銷售假藥罪，而被關押、起訴、判刑。呼籲當局對刑法中假藥的認定，應該嚴格按照文義和立法目的來解釋，即行政法上的標準不得作為刑法的標準來定罪。