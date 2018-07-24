印尼監獄索賄醜聞滾雪球 有錢犯人宛如住飯店度假

印尼當局近日突襲一所監獄，逮捕典獄長並搜出大量現金。（法新社）

2018-07-24 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕印尼一所監獄近日爆出重大醜聞，典獄長為囚犯大開方便之門以換取高額賄款，其中包括入住宛如飯店的豪華牢房，還有囚犯可在獄中透過高科技產品遙控黨羽販毒，讓監獄正義的形象在民眾心中蕩然無存。

綜合印尼媒體報導，印尼肅貪委員會（KPK）日前執行閃電突襲，清查位於西爪哇省的蘇卡米斯金（Sukamiskin）監獄，行動中搜出大量現金，並逮捕典獄長胡森（Wahid Husen），後者遭控涉嫌向囚犯索賄，提供行賄者異於獄友的舒適待遇。

報導指出，少數花的起錢的囚犯，甚至住進了裝有冷氣、液晶電視、冰箱、微波爐及私人衛浴的改造牢房，被外媒形容彷彿住進五星級飯店套房，至於以難以下嚥聞名的獄中伙食，這些囚犯們也可以透過叫外送的方式，吃到各式餐廳美食。

此外，有些囚犯生意做很大，入獄後透過行賄，換取即時對外聯繫的空間，這些犯人們往往可透過手機操控黨羽，指揮進行毒品生意等非法勾當；也有貪污犯在服刑期間外出用餐，數小時後才大大方方地重返獄中。

印尼政府司法部門強調，這次的行動是對監獄亂象一記當頭棒喝，未來將持續肅清境內其他監獄，恢復民眾對司法系統的信心。