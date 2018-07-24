自稱能讓人死而復生... 「先知」開棺「叫不醒」死者被圍毆

2018-07-24 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞一名男子比伏圖（Belay Biftu）日前遇上死亡車禍後已被安葬。本業為衛生工作者的阿耶勒（Getaaukal Ayele），自稱「先知」且有能力讓比伏圖起死回生，成功說服家屬開棺，還不斷叫他起來，甚至趴到對方身上，根本對往生者大不敬。家屬發現阿耶勒的招數無效，才後知後覺受騙上當，氣得將人圍住痛毆洩憤，最後再由警方帶走。

綜合媒體報導，衣國中南部奧羅米亞州加利利地區西部小鎮居民透露，阿耶勒近日跑去找比伏圖的家屬，告訴對方新約聖經中有關拉撒路被耶穌從死裡救回的故事，疑想取得家屬同意開棺，讓他得以效仿並大展神威。

報導指出，阿耶勒獲得家屬的首肯後，跳進挖開的墓塚內，面朝下奮力朝死去的比伏圖大吼「起床」，接著繞過棺木，整個人幾乎壓在遺體上，近距離地試圖喚醒狀似「睡死」的比伏圖，前前後後共喊了至少十次「起來」，口水都不曉得是否有噴到對方臉上。

報導提到，阿耶勒認為怎麼試都沒用，便起身以近似三七步的姿勢，愣愣地站在原地盯著比伏圖。死者家屬這才恍然大悟，察覺自己被假先知騙了，氣得集體上前攻擊阿耶勒，還有親友疑傷心過度當場暈倒。算阿耶勒命大，警方獲報不久即抵達現場阻止暴行，不過根據衣國法律，虐屍屬犯罪行為，阿耶勒也被逮捕拘留。