世代落差！1975年後出生脫貧難 中國要奮鬥7代...

自1975年以後，各國社會流動性開始停滯，底層「脫貧」困難，反映出現今社會世代落差感大。（歐新社）

2018-07-24 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕「經濟合作暨發展組織」（OECD）近日發表研究報告指出，自1975年以後，各國社會流動性開始停滯，底層「脫貧」困難，反映出現今社會世代落差感大，其中北歐脫貧最快，只要2至3代，英美澳需花4、5代，而中國更要7代，約150年才能脫貧。

綜合外媒報導，OECD近日發布研究報告表示，現今社會中的階級流動率低於其父母那一輩，1975年成為分水嶺，報告指出：「對很多在1955年至1975年期間出生、父母均是缺乏教育的人來說，社會的確有流動性，但對1975年後出生的人來說，（流動性）已停滯不前。」在各國貧富不均的情況下，不但使基層難以向上爬，連中產階級都有跌落的危機。

研究發現，有1/7的中產家庭，以及2成收入較低的中產人士，往往在4年內跌入窮人階級，世襲貧窮也十分普及，如果父親是低收入戶，那麼下一代有1/3機率也是低收入戶。

底層想要「脫貧」往往需要長時間的努力，北歐國家是最有機會親眼見證自己家族「脫貧」的地區，例如丹麥、芬蘭、挪威、瑞典，只需要2至3代，就可以脫離窮人行列，但英美恐需花5代人超過100年的時間才能「脫貧」。

中國恐要花上150年，7代人才有機會打破階級，南美國家更慘，如巴西、及哥倫比亞，則要9至11代。

報告負責人拉莫斯（Gabriela Ramos）表示，相對於父母和前幾代人，出生在最低收入階層的孩子提升所處階層、改善自己職業地位和收入的機會更少，由於缺乏社會流動性將不利於長期經濟增長，許多人才也會遭到埋沒，OECD建議各國政府投入更多資源改善教育、醫療及家庭政策，讓社會流動性成為可能。