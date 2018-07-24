多倫多濫射槍手身分曝光 家屬曝患有嚴重精神病

2018-07-24 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大時間22日晚間，多倫多市的希臘城街頭發生槍枝濫射案，中彈的15人內，18歲少女法倫（Reese Fallon）與10歲女童不幸身亡，其他13名年齡介於17歲至59歲不等的傷患，似仍在醫院治療。29歲兇手胡桑（Faisal Hussain）也在與警方對峙過程中喪生。對於胡桑的行徑，家屬聞訊震驚不已，也發表聲明，指稱他飽受精神疾病之苦。

綜合媒體報導，胡桑的家屬表示，對於胡桑犯下此等駭人聽聞的案件，「我們嚇到不知所措」，但仍必須向受害者們，獻上最誠摯的慰問，並在餘生中替其哀悼。文中指出，胡桑患有嚴重的心理健康問題，諸如精神疾病與憂鬱症，即便施以藥物也無法控制病情，「我們盡可能地在他與疾病搏鬥的過程中，試圖提供協助，但難以想像他會透過這種毀滅性方式了結性命」。

報導指出，安大略省警方轄下特別調查組昨晚說，週日晚間10時許，在丹佛斯大道上朝數間餐廳開槍掃射，造成2死13傷悲劇的犯嫌，正是29歲、居住在多倫多的胡桑。據了解，穿著一身黑、頭戴棒球帽遮住臉部的胡桑，在與警方對峙交火期間中槍身亡，但究竟是舉槍自盡或被警察射死，目前仍在調查當中。

報導提到，多倫多警察局長桑德斯（Mark Saunders）在記者會上表示，胡桑的犯案動機尚未明朗，呼籲若民眾有任何相關資訊，可以提交給警方進一步調查，並釐清案情。

報導提及，鄰居貝格（Mirza Baig）透露，胡桑的父親可能患有帕金森氏症。認識胡桑的馬力克（Khalid Malik）也稱，胡桑的姐姐幾年前去世，兄弟又在去年昏迷住院，並稱胡桑個性很安靜、話不多，兩人偶爾在路上遇到時，會握手打招呼，胡桑還遞給他一支菸，似一同當街吞雲吐霧。

報導引述，死者法倫的姐妹心碎感嘆，這一天很難熬，「我不僅沒了親姐妹，也失去最好的朋友」，眾所周知，「我們兩人是無法分割的」、「我這輩子不會把你忘記」。至於10歲女童的身分，應家屬要求，警方未公布。