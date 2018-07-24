假疫苗揭毒奶粉內幕 被懲處官員仕途發達、記者遭打壓...

中國兩大疫苗生產商「長春長生生物科技」和「武漢生物製品研究所」，被爆兒童疫苗檢驗不合格，但當局遲未公布善後措施，引發民怨。（歐新社資料照）

2018-07-24 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國兩大疫苗生產商「長春長生生物科技」和「武漢生物製品研究所」，被爆兒童疫苗檢驗不合格，但當局遲未公布善後措施，引發民怨。而早在2008年，中國就爆發毒奶粉事件，當時遭懲處的官員升官發達，而報導黑心事件的記者，卻被官方打壓，踢出新聞圈。

中國《微信》最近流傳一篇名為〈我的奶粉我的園，我的藥酒我的苗〉的文章，描述2008年9月11日《東方早報》的記者簡光洲，他發表《甘肅十四名嬰兒疑喝三鹿奶粉致腎病》的報導，掀開中國奶粉業的黑幕。許多中國官員也因此受到處分，像是國家質檢總局局長李長江引咎辭職，國家藥監局食品安全司長孫咸澤受到了記過處分。

文章提到，事隔12個月後，李長江出任新職，擔任全國「掃黃打非」工作小組的專職副組長，而他也在這次假疫苗的事發地工作多年。孫咸澤1年後出任藥品安全監管司長，2012年8月升任食藥監局的副局長。而踢爆事件的記者簡光洲，由於在報社10年未加薪，2012年8月離開《東方早報》，轉型做起了公關公司。

2010年，孫咸澤擔任藥監司司長。當年3月17日《中國經濟時報》記者王克勤發表《山西疫苗亂象調查》的報導，他為了這篇報導，在全省跑了20個縣，調查了78戶接種疫苗後孩子出現異常情況的家庭。但不到2個月，5月12日《中國經濟時報》社長兼總編輯包月陽遭到免職，被調去了一家出版社做閒職，王克勤也被趕出新聞圈。

網友感嘆，「在我的國，很多事情的魔幻性就在於：該走的沒走，不該走的卻走了。」這篇在中國網路流傳的文章，原文只存活了29分鐘。