日本耗鉅資部署陸基神盾系統 號稱2座可護衛日本全境

陸基神盾系統部署費用暴增，其部署必要性也引發討論。圖為陸基神盾系統。（路透）

2018-07-24 08:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府擬部署「陸基神盾系統」，防衛省估計2套「陸基神盾系統」總計需花費4000億日圓（約新台幣1099億），部署費用比先前估價費用還高出一倍，若是加上搭載飛彈等相關配備的費用，總額可能爆增至6000億日圓（約新台幣1649億）。

根據日本《共同社》報導，由於陸基神盾系統的目的主要在於防範北韓飛彈，但先前「川金會」舉辦後，美國與北韓都在致力推行「半島無核化」，而日本政府此時投入鉅額費用部署陸基神盾系統，不免引來批評和質疑。不過日本防衛大臣小野寺五典強調，儘管北韓改變了對話路線，但威脅其實尚未改變，因此將按計畫進行部署。

相關人士透露，防衛省考慮採用美國洛克希德馬丁公司製造的最新型雷達「SSR」作為系統的主要裝置，並搭載日美共同開發的改良型攔截飛彈「SM-3 BLOCK 2A」，美一枚飛彈要價40億日圓（約11億台幣），這也是總體部署費用升高的原因之一。

目前防衛省計劃在秋田縣秋田市和山口縣萩市的陸上自衛隊演習場各部署1套，由陸上自衛隊運用，並號稱2套系統能夠防禦日本全境。