中國黑心疫苗公司遭起底 家族企業6年淨利80億

2018-07-24 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕日前遭爆出黑心疫苗的長生生物公司，更被媒體起底公司股東及營運狀況，董事長高俊芳掌握大權，且6年來營運上淨利潤高達人民幣17.5億元（約台幣79.5億元）。

據《棱鏡》報導，高俊芳除了身兼五職：董事長、董事、法定代表人、總經理、財務總監之外，丈夫張友奎任副總經理兼銷售總監，兒子張洺豪為副董事長、副總經理兼執行董事。一家三口不僅霸占公司高層行政和財務、銷售等核心部門，還合計持有該公司36.66%的股權。加上張友奎兩個妹妹各持1.24%及3.02%股份，幾乎等於家族企業。

過去6年（2012-2017）間，長生生物銷往市場的疫苗超過1.1億支，由此錄得淨利潤17.5億人民幣，這些疫苗通通銷售至中國各地的疾控中心、防疫站。長生生物2015年就曾自爆前幾大客戶為四川省、安徽省、河北省、雲南省、陝西省、廣東省及浙江省等地的疾病管控中心，各家疾控中心的年度採購額均在千萬人民幣以上。

而在長生生物的支出中發現，6年來「銷售費用」總計高達12.63億人民幣（約台幣56.9億元），其中的「推廣服務費」增幅更年年擴大，似乎目標是將上億支疫苗賣給中國各地的疾控中心。

目前人在非洲的中國國家主席習近平已經要求查到底，長春市長新區公安局也已將長生董事長高俊芳及4名高層主管帶往公安機關審查。