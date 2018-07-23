10歲女童割禮後失血過多亡 父親不追究：這是文化

2018-07-23 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕非洲一名女孩在上禮拜接受了當地的傳統習俗「女性割禮（female circumcision）」以後，因為失血過多身亡，但是女孩父親竟然還贊同這項害死自己女兒的習俗，還聲稱這是文化，要延續下去。

根據外媒報導，非洲索馬利亞杜薩馬雷卜巿（Dhusamareb）一名10歲女童在上周二接受割禮，儀式結束後兩天卻因失血過多身亡，當地醫院的醫師哈桑（Abdirahman Omar Hassan）儘管試圖救治這名女孩，但還是回天乏術，他也表示自己從未見過做成這樣的割禮。哈桑表示，女孩感染了破傷風，應該是執行割禮的器具沒有清潔乾淨。

雖然女兒過世了，但她的父親努爾（Dahir Nur）表示，不會去追究或控告任何人，即使割禮有它的危險性，但當地民眾還是對這種儀式相當滿意。

雖然索國的憲法明定禁止割禮，但是根據聯合國兒童基金會（Unicef）統計資料顯示，仍有高達98%的婦女曾接受女陰殘割（Female genital mutilation，FGM），也就是割禮。當地推動女權團體主任哈瓦（Hawa Aden Mohamed）表示，那名替女童執行割禮的婦女就算被抓，也沒有法律可以制裁，況且這樣類似的案例有太多太多了。