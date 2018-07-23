中國維權律師江天勇妻：丈夫每天被迫吃一把藥

2018-07-23 21:36

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國「七○九大抓捕」事件被捕的北京維權律師江天勇，因「煽動顛覆國家政權罪」成立，正在河南省新鄉第二監獄服2年徒刑。他的妻子金變玲近日透露，丈夫每天都被要求吃一把藥，但不知是什麼藥物。

自由亞洲電台報導，金變玲表示，江天勇的父母在兩位維權律師的妻子，李和平之妻王峭嶺和王全璋之妻李文足陪同下，於本月20日前往監獄探望兒子。當兩位老人家進入會客中心，而王峭嶺和李文足在外等待時，從監獄出來7至8名警察，在十多公尺外以執法儀對著兩人。

當江天勇被獄警帶往會客中心，大廳裡部署了十多名警察。金變玲表示，她的婆婆隔著玻璃拿起電話筒時，一名警察也在裡頭拿起電話筒。江的母親問及兒子記憶力衰退一事，江回說每天除了必須吃兩片降血壓藥外，「還得吃一把別的藥，但不知道是什麼藥。」母親聽聞後忍不住哭出來，問兒子能不能不吃藥？但江只安慰母親、詢問家人的狀況，並表示希望妻子注意身體，「將來全家的生活就指望變玲了。」

李文足此前曾表示，幾位「七○九大抓捕」中鋃鐺入獄的人士，如李和平、唐志順等人，均被查出罹患「高血壓」，並被獄方要求吃藥。其中，唐志順吃藥後反而出現身體不適症狀。她表示，這些人士獲釋回家後，臉上普遍都出現大黑斑。