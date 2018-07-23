中國知名公益人藉活動性侵 受害女子發長文揭露

受害女子文末表示，除了自己，也聽聞其他友人也在擔任實習生和志工時曾遭雷闖（見圖）性侵。 （圖取自雷闖微博）

2018-07-23 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名公益事業「億友公益」創始人雷闖，今（23）日被一名不具名女生發長文指控曾性侵自己。對此，雷闖發布聲明，承認性侵指控，願意承擔相關法律責任，另外也將不再擔任「億友公益」負責人。

綜合媒體報導，具受害女子回憶描述，2015年7月28日參與雷闖舉辦的公益徒步活動，女子當年剛滿20歲，對於參加徒步活動非常嚮往，在參與活動時受到同行伙伴很多照顧，雷闖是其中最熱情的。受害女子出於信任沒有擔心住宿問題，以為男女會分開住，在登記房間時也被雷闖以安全為由支開。直到進入酒店房間才驚覺只有一張床，雷闖解釋，「做公益的人都很窮，大家都是混著一起睡的」，被害女子因不想和雷闖翻臉，在難以拒絕的情況下，勉強接受擠一擠過一晚的要求。

在受害女子洗完澡時，雷闖開始強行抱住受害女子，受害女子在請求雷闖放開時，雷闖沒有停止，受害女子也不斷岔開話題，最後哀求以「沒有安全措施，不能這樣」，沒想到雷闖竟然拿出了保險套。

「最後的結果是我以非常痛苦的方式，和雷闖發生了關係。在此之前，我完全沒有性經驗，幾乎是忍受撕裂感和疼痛，一個人清醒地度過了一夜。」

受害女子文末表示，除了自己，也聽聞其他友人在擔任實習生和志工時曾遭雷闖性侵。

雷闖今發聲明承認，「雖然有一些前因後果，但是任何因素都不是我可以推拖責任的理由」，他表示，要對那位女生說對不起，雖然太遲、太不足夠。「在事情過後三年，我都沒有真正反思和懺悔自己的行為」，他補充，已在第一時間告知了他的妻子與小孩，希望他的孩子生活在無性侵的社會中。

億友公益由B肝帶原者雷闖於2013年發起成立，是一家關注B肝問題的民間公益組織，旨在為B肝群體權利倡導，維護B肝群體在生活、醫療、教育、工作中的平等權益，推動保障B肝群體合法權益相關制度。