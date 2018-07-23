「酷暑奧運」怎麼辦？ 東京都知事提「抗暑對策」

2018-07-23 22:30

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕日本今夏持續的高溫引發國際擔憂兩年後的東京奧運可能會「熱死人」，身為東道主的東京都知事小池百合子今天表示，抗暑對策是2020年東奧能否開辦成功的關鍵之一，東京都將「軟硬兼施」，利用江戶時代的抗暑智慧結果新科技，盡力讓運動員、加油者及觀眾在舒適的環境下比賽和觀賽。

東京奧運將於兩年後的2020年7月24日開幕，就在開幕倒數前兩年的23日正午，東京氣溫飆破40度，熱滾滾的高溫締造了東京觀測史上新紀錄。由於東京都心還有建築物造成的「熱島效應」，國際輿論擔心2020年的「酷暑奧運」可能會發生死亡災情。

小池23日應日本「公益財團法人對外新聞中心」（ＦＰＣＪ）邀請，向駐日外國記者說明東奧籌辦重點。小池表示，東京和日本最近的天氣，真的像待在三溫暖的烤箱裡一樣，運動員們都經過訓練，但沿路加油的民眾，身體可能沒有充分鍛練，所以從這個角度來看，抗暑對策是2020年東奧能否開辦成功的關鍵之一。

小池說明東京在硬體與軟體方面做的抗暑對策，例如以奈米技術開發的微霧降溫設備，還有以「遮熱性鋪裝」的道路，大概可以讓路面降溫八度。

事實上，這項技術是由道路維修大廠NIPPO及世紀東急工業開發，在路面塗上反射材質，阻擋陽光中的遠紅外線。日本全國及東京都從兩年前即利用此技術著手改善全國馬拉松使用的道路，東京都方面預計將鋪裝140公里的道路，今年編列預算達70億圓（約合台幣19.5億元），東京澀谷的大十字路口即有鋪裝這種遮熱材質。

小池表示，前陣子她向沙烏地阿拉伯國王說明這種技術，國玉非常感興趣，要她幫忙介紹廠商。

另外在軟體部分，小池表示部分比賽將提早在清晨舉行，其中時間最早的是男子五十公里競走項目，將提前至早晨6點於皇宮前開跑。小池笑著說，所以大會工作人員、志工和運動員，就要請他們早點起床準備了。

對於提早比賽一事，國際奧委會（IOC）已於18日召開執行委員會同意東京的變更請求，包括壘球賽提早於奧運開幕前的7月22日於福島舉行，人氣最高的馬拉松比賽將在早晨7點開跑，女子與男子比賽分別將於8月2日和閉幕日8月9日舉行。除了男子50公里競走提前至早晨6點之外，高爾夫提前至7點、鐵人三項提前至8點，馬術比賽方面，為減輕賽馬負擔，將在傍晚至夜間時段舉行比賽。

小池還提到江戶時代民眾的生活智慧，例如夏季時期家戶早晚都會在家門口「潑水」降低溫度，江戶時代用來遮陽的竹簾和蘆葦簾，也讓現代日本頂尖的科學家讚嘆不已，希望能將這些老祖宗的點子與現代科技結合，讓運動員、加油和進場的觀眾能更為舒適。