敘國民防組織急撤離逾400人 當局痛批是「犯罪行為」

由於敘利亞當局加強攻勢，民防組織「白盔」這兩天緊急撤離超過400名成員與其眷屬。（法新社）

2018-07-23 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞民防組織「白盔（White Helmets）」最近受到當局加強攻勢，這兩天緊急撤離超過400名成員與眷屬，但敘利亞當局指控這場撤離根本是「犯罪行為」，還指控「白盔」是「以色列的工具」。

綜合外電報導，民防組織「白盔」被敘利亞當局認定為恐怖組織，近日因為當局打擊恐怖組織的力道越來越強，決定從敘利亞緊急撤出超過400名組織成員與眷屬。

「白盔」這次的大動作撤離穿越了以色列占領區戈蘭高地，進入鄰國約旦，這些人未來將被送往美國、英國、加拿大等地安置。敘利亞當局譴責「白盔」撤離是「犯罪行為」，並指控「白盔」根本就是「以色列的工具」。

敘利亞外交部指控，「以色列儘管一直宣稱他們不插手敘利亞內戰，但他們卻對敘利亞的恐怖組織『白盔』伸出援手」，「美國、英國、加拿大、德國與約旦，也是這個恐怖組織的背後勢力」。

敘利亞民防組織「白盔」是為敘利亞戰區提供醫療救援的民間組織，曾受到許多歐美大國的資金贊助，但也曾爆出多次醜聞，例如疑似拍攝造假的戰區紀錄片、疑似持有武裝，也被質疑是敘利亞恐怖份子的一部分，而敘利亞當局則一直都將「白盔」視為國內的叛亂勢力、恐怖組織。