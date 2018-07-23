中國尷尬了... 一帶一路債務沉重 巴基斯坦恐向IMF求援

中國在巴基斯坦拉合爾建造的「橙線」大眾捷運系統，原本是中國可向世界炫耀的「一帶一路」指標性成就，但據外媒報導，這項工程問題叢生，讓巴國債台高築。（圖取自Orange Line Metro Train Lahore臉書專頁）

2018-07-23 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國在巴基斯坦拉合爾建造的「橙線」大眾捷運系統，原本是中國可向世界炫耀的「一帶一路」指標性成就，但據外媒報導，這項工程問題叢生，更讓巴國債台高築，7月底大選後上任的新政府可能會向國際貨幣基金組織（IMF）求援，這將讓中國相當尷尬。

法國國際廣播電台（rfi）引述《華爾街日報》報導，這項耗資20億美元的捷運系統將貫穿巴國旁遮普省首府拉合爾，將是中國在巴國「一帶一路」620億美元基礎建設工程中第一個完工的項目，但現在這工程可能讓整個「一帶一路」計畫脫軌，因捷運系統施工3年來，已導致巴國債台高築。巴國官員說，該工程現在需要公帑補貼才能運作。

中國「一帶一路」計畫被外界拿來與二戰後美國重建歐洲的「馬歇爾計畫」相提並論，但後者資金多半透過「戰後歐洲」款項進行，前者卻大多透過不透明的貸款合約，並規定必須由中國公司負責建造而進行。

巴國7月25日將舉行全國大選，聲勢看漲的反對黨已揚言抖出中、巴兩國先前簽署的秘密合約內容。國內也出現分不到中國公司好處的爭論聲。一名資深官員透露，該國已欠下中國建造的電力工程的費用，這些問題可能將在今年初秋攤牌，因為巴國新政府可能會向IMF求援。

一旦IMF伸出援手，意味巴國必須降低與中國一帶一路的工程規模，這將讓中國相當尷尬。專門研究中巴關係的德國馬歇爾基金專家斯莫爾（Andrew Small）說，「這等於是說，是西方出手挽救了這個國家。如果巴基斯坦的財務困境真的到了這個地步，我認為這對整個一帶一路計畫是個大污點」。