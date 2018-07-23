美專家：美國若不阻止中國武力犯台 將重創領導地位

美國智庫學者羅伊認為，若中國發動侵略引發台海衝突，華府卻選擇袖手旁觀，將使美國的領導地位受重創！圖為兩架美軍F-15E戰機。（路透）

2018-07-23 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年對台灣動作頻頻，甚至威脅要祭出武統動作。對此，美國學者認為，萬一兩岸衝突真的爆發，而華府決定不介入，將嚴重打擊美國在國際上的領導位置。

美國夏威夷智庫東西中心（East-West Center）高級研究員羅伊（Denny Roy）在香港《南華早報》（South China Morning Post）撰文表示，中國企圖在習近平卸任以前，以政治手段、或是侵略以外的軍事手段統一台灣，舉例像是封鎖台灣各地港口和主要機場、針對通訊基礎設施發動網路攻擊，奪取那些台灣對外聲稱擁有主權的小島等等。如若上述手段仍無法使台灣投降，中國才會在必要時使用武力。

不過美國許多分析家認為，侵略台灣對北京政府風險過高。羅伊指出，若真的想迫使台灣投降，唯一可靠的做法便是中方派解放軍侵略台灣主要城市，雖然近年來中國軍備提升，中國全面入侵台灣的勝算還是很低，即使美國沒有介入也一樣。

羅伊認為，儘管美國總統川普一度質疑美國亞洲盟邦的價值，但是美方還是有阻止中國武統台灣的強烈動機，且多數美國國會議員支持美方作戰捍衛台灣，因為他們了解，若是某個「反對美國主導區域秩序的大型獨裁國家」侵略「與美國淵源深厚的小型民主國家」，華府卻選擇袖手旁觀，這將使美國的領導地位受重創。

羅伊表示：「若是華府決定不介入因中國發動侵略而引發的台海衝突，就代表美國戰略出現巨大轉變！」