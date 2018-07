南非民眾大規模暴動 外交部旅遊警示亮「橘燈」

2018-07-23 18:42

〔即時新聞/綜合報導〕南非北開普省首府「慶伯利市」(Kimberley)地區發生大規模暴動,波及部分華人店家。台灣外交部領事館日前將此地的旅遊警示提高到「橙色警戒」,呼籲國人避免非必要旅行。

綜合外電報導,慶伯利市民因不滿政府調漲電價,紛紛罷工抗議並走上街頭遊行示威,要求該市財政部長及市政經理下台。抗議者焚燒輪胎抗議,而鎮暴警方則使用催淚彈和橡皮子彈等來驅散人群,爆發嚴重的警民衝突。許多民眾趁亂打劫,部分華人店家也遭到波及。

中國駐南非大使館已經下令即刻撤離華人同胞,我國外交部也發布橙色旅遊警示,呼籲民眾外出避開示威遊行集結地區,以策安全,如非必要暫緩赴該區旅遊。

Thousands of Kimberley community members have gathered to map a way forward regarding protests against local mayor Mangaliso Matika. They have called for him to step down. #sabcnews #KimberleyShutDown pic.twitter.com/PYTOAVR70u