南非民眾大規模暴動 外交部旅遊警示亮「橘燈」

南非北開普省首府「慶伯利市」（Kimberley）地區發生大規模暴動，波及部分華人店家。（圖擷取自Twitter）

2018-07-23 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕南非北開普省首府「慶伯利市」（Kimberley）地區發生大規模暴動，波及部分華人店家。台灣外交部領事館日前將此地的旅遊警示提高到「橙色警戒」，呼籲國人避免非必要旅行。

綜合外電報導，慶伯利市民因不滿政府調漲電價，紛紛罷工抗議並走上街頭遊行示威，要求該市財政部長及市政經理下台。抗議者焚燒輪胎抗議，而鎮暴警方則使用催淚彈和橡皮子彈等來驅散人群，爆發嚴重的警民衝突。許多民眾趁亂打劫，部分華人店家也遭到波及。

中國駐南非大使館已經下令即刻撤離華人同胞，我國外交部也發布橙色旅遊警示，呼籲民眾外出避開示威遊行集結地區，以策安全，如非必要暫緩赴該區旅遊。