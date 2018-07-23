奉旨「洗地」？中國爆假疫苗 網站要求多報他國醜聞

2018-07-23 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來爆發假疫苗之亂，引起社會軒然大波。在此之際，中國知名影片網站「梨視頻」被揭要求員工搜尋外國疫苗生產醜聞，並拍攝報導，被網友痛斥是「奉旨洗地」（洗地，中國網路用語，引申為替別人（尤指做壞事的）處理後續收尾工作），想藉此轉移焦點。

綜合媒體報導，中國長春長生生物科技公司近日被揭穿狂犬病疫苗造假後，又被爆出給兒童施打的白喉、百日咳、破傷風三合一疫苗也不合格，在中國各大媒體爭相報導時，中國資訊類影片平台「梨視頻」卻要求其駐英、美、日、韓等國的員工，拍攝報導當地的疫苗醜聞。中國微博網友22日爆料稱，「梨視頻」要求員工在尋找全球有關假疫苗或過期疫苗的醜聞，報導一些與中國正在生的問題疫苗類似的「疫苗醜聞」。

此消息一出，立刻引發大量中國網友關注、轉發。有網友指出，這是「奉旨洗地」，一名網友說，「梨視頻」在這起疫苗醜聞真相不明、調查沒有進展的前提下，急於報導他國醜聞，是典型的《央視》作法，無法洗脫「洗地」嫌疑。

「梨視頻」22日也針對此舉發表聲明稱：「在負責領域內尋找各國類似相關應對，不知有何不妥？」

網友反問，美國發生槍擊案的時候「你們也會在（中國）國內找同樣的素材」嗎？還有網友說，「為什麼不拍中國還有什麼假藥假疫苗事件？而是要拍國外的來對比？」、「因為自己吃了屎，所以趕快找別人吃屎的證據，以此證明吃屎是常態」、「只要是好事，就是中國特色。只要是壞事，就是國際慣例」。

此外，「梨視頻」背後的大股東黎瑞剛也成為網友關注焦點，據公開資料顯示，黎瑞剛有很深的政治背景，曾擔任過中共上海市委副秘書長、上海市委辦公廳主任。