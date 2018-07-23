遭哥哥強姦8次 法院竟判印尼少女坐牢6個月

印尼少女遭哥哥強姦多次後懷孕，女孩為此墮胎竟判坐牢6個月。圖為印尼婦女先前上街抗議性暴力橫行的標語。（歐新社）

2018-07-23 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕印尼1名15歲的少女去年被17歲的哥哥強姦8次並懷孕，雖然哥哥後來被法院依性侵未成年人罪嫌判處2年有期徒刑，但少女竟然也被判坐牢6個月，罪名是因為她墮胎。

據《CNN》報導，審案法官之一、蘇門答臘島慕亞拉－布里安地區法院（Muara Bulian District Court）發言人布迪馬（Listyo Arif Budiman），透露少女在懷孕6個月時墮胎，鄰居發現無頭嬰兒後立刻通報警方，經過一番調查，少女承認那具嬰屍是自己的腹中胎兒。

布迪馬說，檢方隨即將她起訴，求刑1年有期徒刑，法院最後判處6個月，目前仍在調查少女的母親是否有協助墮胎。印尼獨立法律組織「刑事司法改革研究所」旨在保護公民權利，負責人拉摩瓦迪（Maidina Rahmawati）出面強調，身為受害者的女性不應該被監禁。

拉摩瓦迪說，雖然墮胎在印尼仍然是刑事犯罪，但法院的指導方針中，已要求法官特別注意涉及性暴力的墮胎案。因此拉摩瓦迪認為，此案法官並沒有認真審理，無法了解到案件背後的真實情況。