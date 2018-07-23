寶島美呆了！ CNN讚嘆：台灣最美的風景不只是人

《CNN》旅遊網站上今日刊出一篇文章，讚美台灣不僅有濃厚的人情味，還有許多景點美不勝收。（資料照）

2018-07-23 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的美不少觀光客都讚嘆，更有不少人形容「台灣最美的風景是人」。《CNN》旅遊網站上今日刊出一篇文章，讚美台灣不僅有濃厚的人情味，還有許多景點美不勝收。

文章開頭便提到，「台灣最美的風景是人」在觀光客之間口耳相傳，來自泰國的攝影師拉薩克（Theerasak Saksritawee）認為，「在台北時，不論行至何處，都能看到台北101」，因此台北101也成為他最喜愛的景點；薩克曾在2014年來台，拍攝一系列的城市美景，他提到，自己也很喜歡中正紀念堂在日出、日落時的景色，拍攝起來相當壯觀，「不僅交通方便，早上還能看到士兵、腳踏車、以及通勤的人們」，直讚「這是台灣最美的地方」。

在台灣定居兩年的瑞安（Ryan Hevern）則表示，台灣擁有世界高山密度最高的優勢，提供許多健行、露營、溯溪的地點，他也讚美中央山脈的風景美不勝收，能在日出、日落時看到雲海。熱愛台灣的瑞安，還創立一間環保旅遊公司，提供遊客一場只花「20分鐘」就能閱覽台灣美景的體驗。