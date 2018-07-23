中國女學生包包留在計程車上 日本警方意外查獲違法載客

2018-07-23 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京警視廳日前為了替中國女遊客找回忘在計程車上的包包，意外揭露一起違法載客案件。中國籍的蔡姓男子在未經許可下，擅自收費載客，警方正介入調查。

綜合外電報導，無計程車職業駕照的24歲蔡男，涉嫌透過中國叫車應用程式「皇包車」攬客，將2名20多歲的中國留學生從羽田機場接送到世田谷區的公寓。未料其中一位女學生將包包遺留在車上，只好尋求當地警方協尋，警方因此意外查獲這起違法案件。

雖然蔡男否認違法，不過警方已經依違反《道路運輸法》逮捕蔡男，正進行進一步調查。