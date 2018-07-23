埃及婦女組成女子跑酷隊 戴頭巾挑戰社會規範

埃及有一群女子組成了跑酷隊。（路透）

2018-07-23 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕許多中東國家對於女性有嚴格的規範，她們外出需要戴上頭巾將頭髮遮住，女生也常常無法與男生從事相同的活動。不過，最近在埃及出現了一支女子跑酷隊，她們會定期戴著頭巾玩跑酷，挑戰保守的社會規範。

綜合外媒報導，埃及有一群女子組了成一支跑酷隊，她們在過去6個月裡，每週都會到一座廢棄的公園進行爬牆、跳躍等訓練。這支女性跑酷隊的成員在跑酷過程中仍會帶著頭巾，因此呈現出保守傳統與新文化之間的強烈對比。

每當這支女子跑酷隊在練習時，周圍都會聚集不少好奇觀看的人潮，有些人甚至會拍照、錄影。不過這些女子跑酷隊員也不會在意，因為她們認為，沒有任何運動是僅限於男人從事的，而且她們也想利用跑酷活動，來挑戰埃及社會的傳統規範。

跑酷活動的歷史其實相當短，是在1980年代才被發明，雖然現在全球各地都有人在進行跑酷，但一直到2017年，才有第一個國家（英國）將跑酷認證為運動。埃及女子跑酷隊隊員哈蕾（Zayneb Helal）就表示，跑酷還需要更多的時間去成長，她們也希望能將該活動傳得更遠，讓更多人開始接觸跑酷。

她們每周都會一起練習。（路透）