中國老兵大集結抗爭八月再起？傳北京下令全力防範

中共八一建軍節將到，中共當局下令力防範老兵大規模集結抗爭再起。圖為今年6月鎮江老兵集結抗爭，中共解放軍進場清洗鎮壓。（圖擷取網路）

2018-07-23 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕在歷經今年6月江蘇鎮江老兵大規模集結抗爭之後，據報導，中國當局相當擔憂，即將到來的中共八一建軍節，可能再度爆發類似大規模抗爭事件，已經下令各地要在節前就展開各項座談會、慰問等，做好退撫軍人的安置及扶植就業工作。

《法廣》報導，中國今年爆發兩次大規模的老兵集結抗爭，一是河南老兵、二是鎮江老兵，尤其是鎮江老兵抗爭，更引來中國各省退撫老兵馳援，其動員能量之大，震驚中南海。《自由亞洲電台》、《民生觀察》網站等更報導，近兩個月來，中國河北、山西、湖南、河南、江蘇、重慶、江蘇、山東各地連發生多起老兵抗爭維權事件。只是規模不如之前的鎮江老兵維權事件。

據報導，面對一波波的大小型老兵集結抗爭，再加上八月北戴河會議將開，如今再爆黑心疫苗事件、美中貿易戰等問題，中國主政當局內外交迫，中共八一建軍節將到，北京擔憂大規模抗爭事件再起，下令防範疏導，包括中國退役軍人事務部、中央軍委政治工作部日前聯合發出通知，要求召開八一建軍節軍政座談會，重點是要將扶持退役軍人就業、創業及各項安置優惠措施提出傳達，儘可能減少大規模集結抗爭的可能性。