「毒奶粉」恐慌效應！中國黑心疫苗案官方嚴控輿論

百日破疫苗為百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗。（取自網路）

2018-07-23 08:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國爆發黑心疫苗事件，引發家長擔憂，在社交媒體上熱烈討論，事件不斷擴大，但是，卻傳出中國官方為防事件延燒，嚴控媒體報導，卻引來民間更多恐慌，很多家長擔憂成為當年「毒奶粉」事件翻版，恐慌效應正襲捲中國。

綜合媒體報導，包括長生生物，武漢生物製品研究所生產疫苗，都被發現有造假及使用不同疫苗的紀錄，且經調查，在疫苗銷售過程中，長春長生涉及至少20例的行賄貪污案，更證實黑心疫苗存在，引發全中國家長們擔憂。

中共官方已經立案調查，並上報到中南海，但是，中共宣傳部門卻嚴控所有相關議題的報導，「禁止獨立調查報導」，包括個人、公民組織或專業團體進行獨立調查，並封鎖相關網路訊息，且無預警封閉帳號，而這些動作，更引爆進一步的恐慌效應。

據報導，中國黑心疫苗事件不是新聞，早在2016年就曾發現，但相關訊息很快被刪除，去年11月再度爆發，就是長生生物生產的百白破疫苗不合格，25萬支全部銷往山東省，有社交媒體《口袋育兒》發表文章，但隨後即被刪除，全案遭到保密，一直到事件再度在近日曝光，但相關疫苗究竟如何處理，依舊無解，不過，相關討論的社交媒體陸續被刪除或封帳或限制登錄。

據指出，黑心疫苗事件嚴控調查報導事件，如同2008年千萬人受害的三聚氰胺毒奶粉醜聞翻版，當時，中國媒體早就發現了毒奶粉導致兒童患病和死亡的不詳信息，但當時為了怕破壞北京奧運會的喜慶氣氛，禁止媒體任何報導，一直到北京奧運會過後，才准許曝光毒奶粉醜聞，但是，多年過去，2008年毒奶粉事件規模到底有多大？造成多少人死亡？多少人受害？現在依然是中國的國家機密。