伊朗西部5.9強震 至少128人受傷

伊朗西部今（22）日發生規模5.9強震，造成至少128人受傷。圖為去年11月，克爾曼沙汗省（Kermanshah）發生7.3強震，造成至少620人死亡，數千人受傷。（歐新社）

2018-07-22 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗西部今（22）日發生規模5.9強震，造成至少128人受傷。該國南部的荷姆茲甘省（Hormozgan）之後也發生2次地震。

《路透》援引伊朗國家電視台消息指出，這起5.9強震造成逾百人受傷，該國西部克爾曼沙赫省（Kermanshah）省長巴茲萬（Houshang Bazvand）表示，受傷的128人中，大多數都不需要住院治療。

伊朗國家媒體也指出，稍早又發生2次地震，規模分別為4.7和5.7，有造成一些村莊的建物受損，但沒有造成人員傷亡。

伊朗紅新月會（Red Crescent）救難單位主管沙里米（Morteza Salimi）告訴官方通訊社「IRNA」，這2次地震造成的破壞似乎較輕微，「報告顯示，有一些牆倒塌，但尚未報告有大範圍損壞」。

伊朗境內有主要的斷層帶縱橫交錯，近年多次發生破壞性大地震。去年11月，西部克爾曼沙汗省（Kermanshah）發生7.3強震，造成至少620人死亡，數千人受傷。