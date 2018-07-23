美觀光鴨子船翻覆17死 前NTSB主席：原非娛樂用

密蘇里州失事鴨子船是可以兩棲行動的船。（美聯社）

2018-07-23 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州旅遊勝地泰布爾羅克湖（Table Rock Lake），19日有1艘水陸兩棲鴨子船載著31人下水，卻因惡劣天氣而翻覆，釀成17死的慘劇。國家運輸安全委員會前主席霍爾（James Hall）說，鴨船原先的設計是軍隊為登陸海灘，並非設計用於商業娛樂用途。

《美聯社》報導，霍爾21日表示，鴨子船在二戰時期誕生，其設計在惡劣的天氣下無法安全行駛，讓它容易發生密蘇里州這起17死的悲劇，早應被禁用；而美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）也因沒有分配適當的警力監督，無法確保船隻安全，間接造成這起意外。

負責運營失事鴨船的里普利娛樂公司（Ripley Entertainment）總裁帕蒂森（Jim Pattison Jr.）20日說，公司有監測天氣情況。但在船沉沒之前，該地區已遭受數小時嚴重暴風，當局也已發布相關警報。

曾經里普利娛樂公司的鴨子船作檢查的保羅（Steve Paul）21日則說，去年8月他為曾檢查出其中20多艘鴨子船的設計有明顯缺陷，但他不確定這些船是否還留在該公司。對此，里普利發言人沒有做出回應。

海岸防衛隊上尉史考特（Scott Stoemer）說，此案的調查將包括運營商是否遵守所有安全規定。同時，密蘇里州公路巡邏隊的一份事故報告顯示，船上31人中，沒有人穿著救生衣，另外根據多次搭乘鴨子船的旅客敘述，船上的服務人員會向乘客指示救生衣的位置，但他們從未見過有人真的穿上。