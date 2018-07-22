日本通過賭場法 全國民調：6成5民眾反對

日本共同社最新民調顯示，6成5民眾對新通過的賭場法持反對態度。（法新社）

2018-07-22 21:49

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本參議院20日表決通過包含賭場的綜合度假區（IR）建設法，預計在全國最多建設3處，首間賭場最快在2020年中期開業。然而，日本共同社21、22日全國電話民調結果卻顯示，有高達64.8％民眾反對，僅有27.6％贊成。

該法與賽馬等公營賭博不同，是首次將民營企業的賭博營業合法化，政府將發予業者營業執照，並新設「賭場管理委員會」，負責管理及監督賭場運營方，並在業者違反法令時，做出取消執照等行政處分。該法規定全國僅可建設3處，而北海道、大阪、和歌山、長崎等四個道府縣已著手規劃。政府將依據各自的計劃書評估經濟效益後，做出決定。

此法引起日本社會褒貶不一，支持者認為有助觀光，但反對者則指出，日本大街小巷已充斥小鋼珠店（柏青哥），賽馬、賽車等博弈產業也相當發達，民營賭場合法化將助長組織犯罪和賭博依賴症。對此，該法訂下日本客人每週3次、每月10次的入場限制，並將收取6000日圓（約1660元台幣）入場費；不過，該法也容許業者向客人貸款，被抨擊將助長賭博成癮歪風。

此外，首相安倍晉三政府近來多項政策飽受質疑，尤其西日本地區日前遭逢嚴重水患，更被抨擊救援不力，因此，民調詢問民眾對安倍內閣應對災情的表現，結果不滿意比例高達62.2％，滿意者僅佔27.5％，內閣支持度則為43.4％。

另鑑於執政黨自民黨9月將改選新總裁，調查統計各熱門人選支持度，安倍的支持率為27.3％，僅比前總幹事石破茂高出0.6％；總務大臣野田聖子和前外務大臣岸田文雄，支持度分別為6.8％和4％。值得注意的是，27.1％受訪者對以上人選一律搖頭，直言「無一合適」。