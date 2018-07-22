再傳博科聖地聖戰士恐攻 查徳18死2傷10遭綁架

查徳湖地區近日遭疑似博科聖地（Boko Holy Land）聖戰分子襲擊，造成18人死亡。圖為查徳的女人及小孩。（法新社）

2018-07-22 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕中非國家查德（Chad）1名軍方人士於周日（22日）表示，在查徳湖地區有疑似博科聖地（Boko Holy Land）聖戰分子發動襲擊，造成18人死亡。

《法新社》報導，查徳軍方稱，「博科聖地聖戰分子星期四（19日）晚上9時左右（台灣時間20日凌晨4時左右）襲擊了達布阿（Daboua）以南、距離查徳與尼日的邊界不遠的一個村莊」。目擊者說，「他們切斷了18個人的喉嚨，打傷了另外2人並綁架了10名婦女」。

查徳官方表示，近期來自博科聖地的襲擊不停增加，聖戰分子於5月襲擊了查徳湖1個島嶼上的查徳軍隊檢查站，造成6人死亡，其中包括4名政府官員和1名士兵。

尼日軍隊週六（21日）表示，在該國西南部的1個軍事基地遭到博科聖地襲擊後，他們殺死了「10名恐怖分子」。

伊斯蘭激進組織博科聖地的叛亂活動始於2009年，在奈及利亞造成至少2萬人死亡，導致200多萬人流離失所，引起不少人道主義團體注意。目前查徳、喀麥隆和尼日都加入了奈及利亞的軍事行動，希望能粉碎博科聖地的勢力。