觀眾全驚呆了 她不靠安全裝置走完35公尺高鋼索

法國特技女藝人邦岡卡（見圖）昨日在巴黎蒙馬特演出，不靠任何安全裝置，從蒙馬特山腳走鋼索到聖心堂。（路透）

2018-07-22 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕法國特技女藝人邦岡卡（Tatiana-Mosio Bongonga）昨日在巴黎蒙馬特演出，不靠任何安全裝置，從蒙馬特山腳走到聖心堂，走過高約35公尺的鋼索，讓底下觀眾直呼精彩。

綜合媒體報導，法國34歲的特技女藝人邦岡卡昨日在巴黎蒙馬特演出走鋼索表演，從蒙馬特山腳下走到巴黎聖心堂（Sacre-Coeur），在約35公尺高的鋼索上，邦岡卡僅拿著1根平衡桿，沒有準備任何安全措施，途中還不慎失去平衡，差點從鋼索跌落，所幸邦岡卡及時在半空中抓住鋼索，重新找回平衡。

在邦岡卡表演時，一旁還有管弦樂團演出，在場的觀眾都表示，雖然很為邦岡卡捏把冷汗，但他們也相當享受這場演出。儘管這次是邦岡卡第1次在國際地標表演走鋼索，但他從8歲就開始學習走鋼索，經驗十分充足，而昨日的演出，邦岡卡足足花了1年的時間準備。

「邦岡卡走鋼索影片」

法國34歲的特技女藝人邦岡卡（見圖），昨日在巴黎蒙馬特演出走鋼索表演，途中不慎失去平衡，用雙手抓住鋼索。（路透）