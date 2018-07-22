非法移民被迫「妻離子散」 1歲兒回家後不認得爸媽

一位10個月大的男童在隨父親偷渡到美國途中被查獲，結果父親當場被遣返，而男童則被留置在美國一處收容所，直至5個月後才得以與父母相聚，這位已經1歲半的男童一度還認不出父母，令人心酸。（美聯社）

2018-07-22 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府的「零容忍政策」導致許多非法移民家庭被迫分離，一位10個月大的男童在隨父親偷渡到美國途中被查獲，結果父親當場被遣返，而男嬰被留置在美國一處收容所，直至5個月後才得以與父母相聚，這位已經1歲半的男童一度還認不出父母，令人心酸。

綜合媒體報導，這位來自宏都拉斯的37歲父親羅蘭多（Rolando Antonio Bueso Castillo）原先打算先至美國工作，之後再想辦法把留在家鄉的妻子接過來；於是他向人口走私的販子繳交6000美金的費用，帶著當時10個月大的兒子約翰（Johan Bueso Montecinos）展開偷渡之旅，但兩人在美國德州邊境被美國當局截獲。

羅蘭多在德州邊境的臨時拘留所待了22天後被驅逐出境，但是約翰卻被轉到亞利桑那州的收容所；原先美國移民局的官員通知他們差不多2週後約翰就會被遣返回國，但是幾個月過去了，約翰卻始終杳無消息。

另一方面，包括約翰在內的許多幼兒卻得出庭美國法庭，面對關於自己的非法入境的聽證會，席間法官對約翰諸多「失控的行為」沒轍，無奈的對約翰的辯護律師詢問他的當事人（1歲半的約翰）是否了解訴訟程序，他說「我不得不很尷尬的問，因為我不知道你該向誰解釋...除非你覺得一個1歲的小孩能搞懂移民法」

最後約翰得到了一個「自願離境令」，美國將會負責將他遣送回家，過了5個月後，約翰終於得以與父母團聚；但是令人鼻酸的是，當約翰的父母終於能與他團聚時，分開太久的約翰卻一度認不得父母的樣貌，最後才認出父母。

約翰的母親阿德利希雅（Adelicia Montecino）雖然很高興兒子終於回家，但也對美國當局使他們與兒子分離這麼久感到不滿，她說「我永遠看不到兒子第一次走路，或第一次生日，我失去的是身為母親最珍貴的回憶。」