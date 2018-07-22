5年沒踏出大使館一步！厄瓜多擬終止庇護維基解密創辦人

2018-07-22 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕維基解密創辦人阿山吉（Julian Assange）已獲得厄瓜多駐英國大使館庇護長達5年，外媒指出，厄瓜多可能將在近期終止庇護保護計畫，將阿山吉從大使館中撤出，並轉交給英國當局。

綜合外媒報導，厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Moreno）27日將訪問英國倫敦，出席全球身障者峰會，但此行還有一項目的，即與英國官員會面，就終止庇護交出阿山吉一事達成協議。莫雷諾也將訪問馬德里，而西班牙官員對阿山吉批評當局鎮壓加泰隆尼亞獨立行動而極度不滿。

一位接近厄瓜多外交部和總統辦公室的消息人士透露，這項協議已接近完成，但莫雷諾尚未最終確定。厄瓜多最快會在本週終止阿山吉的庇護計畫。俄羅斯媒體《RT》引述不明消息人士指出，厄瓜多準備未來幾天至幾週內把阿山吉交給英國當局。

47歲的阿山吉自2012年起一直多藏在厄瓜多駐英國大使館內，以避免被引渡到瑞典，他因涉嫌性侵而遭通緝。瑞典政府後來放棄這項調查。

不過阿山吉主要是因為維基解密成為一堆西方國家的眼中釘；他擔憂因美國大兵曼寧（Chelsea Manning）洩漏機密文件給維基解密而被美方要求逮捕、引渡，從此一直沒有離開厄瓜多駐英大使館。維基解密也是「通俄門」特檢穆勒（Robert Mueller）就俄國干涉美大選案件的調查重點，其涉嫌公布被駭客盜取的資料。