「孤獨死」清潔公司興起 日本高齡化沉重商機

「獨居死亡清潔公司」的清潔員送死者最後一程並且上香。（圖截取自Facebook）

2018-07-22 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本正受高齡化社會衝擊，而家庭結構也跟著逐漸改變。近來日人獨居者比例增高，獨自死在家中卻沒人發現的「孤獨死（kodokushi）」現象也不可避免的增長，這種狀況讓「獨居死亡清潔公司」興起，卻也是沉重的商機。

綜合外電報導，根據估計，日本每年約有4萬人像這樣「寂寞地死去」，預計到2025年，數字將增加至每年10萬人。這也意味著獨居死亡清潔公司「ToDo-Company」業務越來越繁重，也見證了寂寞死去的悲哀。

獨居死亡清潔公司會協助代替往生者家屬做環境及屍體清潔，由於現場可能會有許多蒼蠅蚊蟲，清潔員會穿著防護衣完成平均6小時的流程，同時確認是否有遺漏重要遺物並歸還家屬，最後還會在遺體位置獻花上香。

清潔工增田博嗣（Hirotsugu Masuda）分享這份工作的辛酸，他透露最難受的是看到死者生前和親友開心的合照，很難想像當中竟然沒有一個人願意來見死者最後一面，唯一能幫死者做環境整理和上香的人竟是沒有血緣關係的陌生人。

小島美優（Miyu Kojima）則認為這份執業的使命是「助人」，由於她年幼時媽媽帶她從酗酒又不務正業的父親身邊逃走，幾週返家後發現父親已倒臥在地猝死，感同身受的她因而選擇走進死亡清潔。

老人男性孤獨死亡的比例正在攀高，對此東京大學生命與死亡研究學者一ノ瀬正樹（Masaki Ichinose）解釋，他們因為自尊心強而不願尋求幫助而特別容易受到影響。然而，年輕人專注事業而非生育，會使孤獨死現象日益普遍。