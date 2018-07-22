日韓也瘋網路謠言！「電風扇死亡」人心惶惶 醫師澄清

日韓網路竟瘋傳恐怖的都市傳說「電風扇死亡（Fan Death）」，對有醫師出面打破謠言，強調睡覺吹電扇並不會造成猝死，反而是夏天喝太多冰啤酒有可能致命。（示意圖）

2018-07-22 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕夏季高溫炎熱，晚上睡覺時開冷氣加電風扇可獲得一夜好眠，但最近日、韓網路竟瘋傳恐怖的都市傳說「電風扇死亡（Fan Death）」，指稱電風扇開著不關而引起睡夢中猝死，造成人心惶惶。對此，有醫師出面打破謠言表示，睡覺吹電扇並不會造成猝死，反而是夏天喝太多冰啤酒有可能致死。

據《早安健康》指出，吹電風扇有可能讓體感溫度低於室溫，但是在溼度高的地區，溫度並不會持續下降達致命的溫度。

日本臨床免疫學專家西園寺克說明，基本上要造成「電風扇死亡（Fan Death）」微乎其微，另外，各地氣候條件、個人體質不盡相同，睡眠中體溫過低的原因也不太一樣，不能把責任都歸咎在電風扇。

西園寺克補充，有些人在夏天喜歡喝杯冰啤酒，他認為過量飲酒才會增加猝死機率，由於酒精的利尿作用可能會導致脫水，使血液變得濃稠容易讓血管堵塞，就有可能引發腦梗塞、心肌梗塞。高醫副院長暨內科部主任許勝雄也曾在文章中指出，每天喝超過6罐啤酒，罹患心律不整的機率比一般人高2倍以上，嚴重將導致猝死。

雖然吹電風扇並不是造成猝死的主因，但西園寺克警告，人體在睡眠時體溫會降低且改變血流分部，送往皮膚的血液量會增加，相對來說身體其他部位容易感到寒冷，可能會有消化系統不適，導致腹痛、下痢等胃腸症狀。