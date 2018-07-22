不怕被滅門？中黨慶書畫展 習肖像加入「偉人」陣容

中國山東省自7月1日起，在東營市美術館舉辦「黨在我心中」公益書畫展，由右至左擺放著習近平、毛澤東、史達林（Iosif Dzhugashvili）、列寧（Ле́нин）、恩格斯（Friedrich Engels）、馬克思（Karl Marx）的肖像。（圖擷取自臉書）

2018-07-22 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路上瘋傳1張照片，有中國畫家將習近平的肖像，與已故的中國領導人毛澤東、社會主義思想家馬克思、恩格斯，以及已故的俄國共產黨政治人物列寧、史達林等「偉人」擺放在一起，令網友笑道「是不怕被滅門嗎？」。

外媒報導中國山東省自7月1日起，在東營市美術館舉辦「黨在我心中」公益書畫展，記者會現場後方牆壁，由右至左擺放著習近平、毛澤東、史達林（Iosif Dzhugashvili）、列寧（Ле́нин）、恩格斯（Friedrich Engels）、馬克思（Karl Marx）的肖像，中國為慶黨97週年，分別在8月1日與其國慶10月1日當天，還會舉辦第2、第3場公益交流活動。

許多網友看到這景象後，都感到相當爆笑，紛紛留言指出「到底多想要習近平死掉啊」、「有人想他死」、「這些都是反人類的傢伙」、「共產主義是中國人發明，掛外國人上去幹嘛」、「寵物店有迷你豬，可以隔窗觀賞」、「這畫家要小心安全了」。