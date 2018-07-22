韓最大佛教組織領導人爆藏私生女 僧侶絕食逾月抗議

2018-07-22 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名高級僧侶今（22）日持續在首爾曹溪寺進行第34天絕食抗議，呼籲南韓最大佛教組織「曹溪宗」罷免總務院長雪靖法師（Ven. Seoljeong），其被爆偷與情人育有一名女兒等多項醜聞。

《韓國時報》報導，南韓最大佛教組織「曹溪宗」去年10月起爆發內部紛爭，當時正在競選總務院長一職的雪靖法師被控捏造學經歷，甚至還有一個「隱藏」的女兒。雪靖法師順利當選總務院長後，僅對捏造「部分」學經歷道歉。

今年5月，雪靖法師因助理捲入性醜聞而陷入困境；一名佛教活動家和一名前記者又加碼爆料，自2009年以來，雪靖法師已把1.94億韓元（約528萬新台幣）轉給2名女子，疑似是他的私生女及其生母。

接連醜聞引發不少僧侶和信徒反彈，88歲Seoljo法師更開始在位於首爾的曹溪宗主廟「曹溪寺」靜坐絕食抗議，呼籲曹溪宗罷免雪靖法師，今日抗議行動進入第34天，據報他健康狀況不錯，不少信徒也會在週四、週五舉行燭光晚會、一起守夜。

上週，青瓦台官員Lee Yong-sun親赴抗議現場與Seoljo法師談話。他也和深陷爭議中的雪靖法師會談，對方要求當局不要介入紛爭。該官員也表明政府「無意干涉」此案，強調政教分離的重要性。