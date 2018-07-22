埃及千年神秘石棺打開後 竟吸引上萬人搶喝「人骨濃湯」

埃及考古學家兩週前在亞歷山卓市發現了1具重達30公噸的密封石棺，預估至少有2000年的歷史，沒想到開棺之後，竟吸引上萬人搶著要一嚐「人骨濃湯」的風味。（路透）

2018-07-22 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕埃及考古學家兩週前在亞歷山卓市（Alexandria）發現了1具重達30公噸的密封石棺，預估至少有2000年的歷史，沒想到開棺之後，竟吸引上萬人搶著要一嚐「人骨濃湯」的風味，希望能品嚐看看棺材中神秘紅色液體的味道。

綜合媒體報導，考古學家在埃及亞歷山卓市發現了1具重30公噸、長3公尺、預估有超過2000年歷史的密封石棺，埃及當地媒體曾報導，相傳這具石棺帶有詛咒，如果將石棺打開，將會釋放出詛咒，因此許多埃及當地人起初反對將石棺打開。

但考古學家最後還是堅持將石棺打開，打開之後發現3具骨骸浸泡在紅色液體中，但考古學家研判，這具石棺在入土之前，有做過良好的密封措施，且石棺週遭的土壤都相當乾燥，神秘的紅色液體不太可能是從外面滲入。

這個神祕的紅色液體因此吸引了許多喜歡超自然現象的粉絲關注，英國遊戲製作人麥克肯卓克（Innes McKendrick）更在網路上發起連署，向埃及政府請願「試喝石棺內的紅色液體」，連署發起至今2天，已經有超過1萬人連署支持，距離1萬5000份的連署門檻不遠了。連署的人們表示，他們希望能試著吸收超自然的力量，就算因此中毒死亡也心甘情願。