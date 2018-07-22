中國「疫苗之亂」輿論爆炸 官方「和諧」速度跟不上

2018-07-22 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期爆發流出問題疫苗事件，先前中國的疫苗生產商「長生生物科技股份有限公司」（簡稱長生生技）才爆出狂犬病疫苗造假事件，接著又爆出其實該公司的生產的百日咳、白喉、破傷風的三合一疫苗（簡稱百白破疫苗）也不合格，問題疫苗2萬多劑全數流出，是否已在人體上施打也不明；消息一出立刻引起中國家長的恐慌與憤怒，中國的社群平台批評的聲浪大到連官方都來不及壓，也可能引發新一波「赴港接種」的風潮。

綜合媒體報導，2018年7月15日長生生技才爆出違規生產「狂犬病疫苗」，且還假造生產數據，被中國國家食品藥品監督管理總局舉報並立案調查，但沒想到，長春生技在18日公告食藥監局下達處罰決定書時，提及百白破聯合疫苗檢驗結果也不合格，曝光後消息在社群平台瘋傳，引起許多已經帶家中孩童接種過的家長恐慌。

之後更有中國網友發現，早在2017年10月31日，官方就已經通知長生生技一批百白破疫苗（批號201605014-021）經抽驗不合格的消息，但是文件的機密屬性卻寫著「不予公開」，更讓家長憤怒，有網友直批「他們不公開，意思是他們的孩子都不打，而你們（不知情民眾）的孩子繼續打」；更有網友發現「武漢生技、深圳泰康、北京民海」疑似與長生生技同屬一家控股公司，可能是同一集團，質疑是否都與這次出問題的疫苗有關？

也有網友與媒體質疑，被檢驗出不及格的百白破疫苗庫存已被官方沒收，共186劑，但根據先前公布的內部資料顯示，被銷往中國山東省疾病預防控制中心的劑量共有25萬2600劑，這些疫苗去哪了？

有媒體引述《新京報》在2017年11月5日的新聞，山東省食藥監局市場處負責人當時表示，有關當局正在展開回收的工作，目前出問題的藥品已全數封存，且這批藥品是效果不明顯，目前也未出現接種這批疫苗出問題的案例。

但是關於到底有多少疫苗流入市場、是否問題疫苗都封存了，還是有孩童接種了問題疫苗，接種了多少、有沒有孩童因為接種問題疫苗而導致健康受損、家長該如何判斷自己的孩子是接否種了問題疫苗，有無救濟管道，這些問題截至昨晚（7月21日），山東食藥監局有關負責人都沒有回應；但中國國家市場監管總局表示，週一再考慮是否就相關問題出面回應。

目前中國微博的輿論一面倒的批評當局對藥物控管的不當與失責，官方消除網路雜音「和諧」的速度還跟不上批評的聲浪，有網友還翻出先前也曾爆發疫苗問題的舊聞；更令中國網友傻眼的是，過去中國在2008年爆發的「毒奶粉事件」中，當時涉案的重要官員，時任的食品藥品監管局食品安全協調司司長孫咸澤不但沒被撤職，事後還在2017年4月至2018年2月期間，擔任藥品監管單位的高層，中國國家食藥監管總局副局長與藥品安全總監。

現在已經有中國家長考慮前往香港接種疫苗，而網上也開始出現有教導如何前往香港接種疫苗的教學文，甚至有網友悲憤的稱「怪不得香港、台灣人看不起中國，毒奶粉、假疫苗橫行，連民生都沒保障；政府根本就是縱容這些違法行為，出事了罰罰錢，把輿論媒體封鎖。這種zf（中國暗語，指政府）能管住這些違法行為嗎？​」也有網友氣到疾呼「祖國統一了，香港同胞、台灣同胞也會打這種疫苗嗎？專政黨能不能別老嚇唬香港同胞，台灣同胞好不好？祖國不能統一全怪你們這群王八蛋，還制度自信！」