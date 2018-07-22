帛琉航空停飛中國無關政治？ 負責人曝真相是...

帛琉太平洋航空將停飛中國航線，負責人邱宏照日前受訪時表示「與政治無關，完全是因為商業考量」。（圖擷取自「Palau Pacific Airways」臉書）

2018-07-22 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕帛琉不懼中國祭出禁遊令施壓拒絕與台灣斷交，帛琉太平洋航空（Palau Pacific Airways）也宣布將停飛中國航線，有人解讀為力挺台灣的表現。但帛琉太平洋航空負責人邱宏照日前受訪時表示，這一切是場誤會，「與政治無關，完全是因為商業考量」。

根據《風傳媒》報導，邱宏照指出，帛琉太平洋航空在帛琉的生意本來很好，但近年中國不斷挾龐大觀光人口威脅、限制中客前往帛琉，導致航空公司連年虧損，邱宏照只好決定在8月27日結束營業。

此外，邱宏照表示，航空公司是基於商業考量結束營業、跟政治無關，他也強調自己支持中華民國，希望兩岸維持現狀，重申「『因為挺台灣、反中國，所以決定停航』是無的放矢的事」。

帛琉太平洋航空為帛琉唯一航空公司，2014年開始營運帛琉首都科羅（Koror）往返香港的航線。根據帛琉官方統計，2015年中國旅客達9.1萬人次、2016年7萬人次，占國外旅客近5成，遠勝1至3萬人的日本、台灣。

不過，中國官方自去年11月祭出禁遊令後，帛琉去年最後一季的中國旅客人數驟跌16％，全年銳減至5.5萬人次；而今年截至6月，總計只剩2.5萬人次。